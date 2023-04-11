Новые автобусы московского стандарта вышли на пятый маршрут в Луганске

"Для жителей Луганска вместе с "Луганскгортранс" мы запустили новый маршрут - автобусы №167 теперь ходят от поселка Вольное до квартала Якира через улицы Черноморскую, Павловскую, Советскую и 30-летия Победы. <…> В городе появился еще 21 новый комфортный автобус с системой ГЛОНАСС, аудиоинформированием, маршрутными табло, кондиционерами и валидаторами для оплаты проезда картой "Тройка" - не нужно носить с собой наличные", - сообщили в пресс-службе.