Новые автобусы московского стандарта вышли на пятый маршрут в Луганске
Число новых автобусов в Луганске, соответствующих московским транспортным стандартам, превысило 70, современные составы курсируют по пяти маршрутам и четкому расписанию. Для оплаты проезда в них можно воспользоваться столичной системой оплаты по карте "Тройка", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента транспорта Москвы.
"Для жителей Луганска вместе с "Луганскгортранс" мы запустили новый маршрут - автобусы №167 теперь ходят от поселка Вольное до квартала Якира через улицы Черноморскую, Павловскую, Советскую и 30-летия Победы. <…> В городе появился еще 21 новый комфортный автобус с системой ГЛОНАСС, аудиоинформированием, маршрутными табло, кондиционерами и валидаторами для оплаты проезда картой "Тройка" - не нужно носить с собой наличные", - сообщили в пресс-службе.
Всего в Луганске теперь курсируют более 70 автобусов на пяти маршрутах городского перевозчика. Транспорт ездит по расписанию каждые пять-семь минут до 22:00 мск.
Также в департаменте транспорта отметили, что до изменений в городе курсировал старый подвижной состав - некоторые автобусы выпустили еще в 1999 году, они были в аварийном состоянии и не отвечали стандартам безопасности.
"Транспорт ездил не по расписанию - маршрутки начинали движение после заполнения салона и заканчивали уже в 18 часов. Проезд был по бумажным билетам, а оплата - только наличными у водителя. Не было единых стандартов обслуживания, навигации и информирования", - подчеркнули в московском ведомстве.
Там заверили, что власти двух городов продолжат улучшать транспортную систему Луганска по московским стандартам.
"В этом году за счет новых маршрутов до 100 тыс. пассажиров получат городской транспорт в шаговой доступности", - резюмировали в пресс-службе департамента транспорта Москвы.