Российские покупатели снова могут воспользоваться выгодой в 20 процентов при покупке автомобиля LADA . Как отмечает издание SPEEDME.RU , эта мера является частью программы господдержки.

Со скидкой можно приобрести LADA Granta , LADA Niva Travel и LADA Niva Legend. При этом, круг тех, кому доступна льгота, ограничен.

Ей могут воспользоваться медицинские работники и работники сферы образования. Кроме того, в перечень тех, кому положена эта льгота, попали мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающих участие в военной спецоперации, а также члены их семей.