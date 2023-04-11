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1 час назад

АВТОВАЗ объявил скидки на свои автомашины в апреле

Моя Москва.онлайн

Российские покупатели снова могут воспользоваться выгодой в 20 процентов при покупке автомобиля LADA. Как отмечает издание SPEEDME.RU, эта мера является частью программы господдержки.

Со скидкой можно приобрести LADA Granta, LADA Niva Travel и LADA Niva Legend. При этом, круг тех, кому доступна льгота, ограничен.

"АвтоВАЗ" обсуждает с Ираном поставки автомобилей Lada

Ей могут воспользоваться медицинские работники и работники сферы образования. Кроме того, в перечень тех, кому положена эта льгота, попали мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающих участие в военной спецоперации, а также члены их семей.

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