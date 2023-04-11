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Kia сместила Hyundai с первой позиции в рейтинге самых угоняемых машин

По итогам трех месяцев 2023 года автомобили марки Kia опередили Hyundai в статистике самых угоняемых машин. Об этом сообщается в исследовании страхового дома «ВСК» на основе внутренней статистики, предоставленном «Газете.Ru».

Kia сместила Hyundai с первой позиции в рейтинге самых угоняемых машин
© газета.ру

«Транспортные средства Kia подвергались кражам в 43% случаев. При этом самыми популярными у автоугонщиков были новые флагманские модели K5. Первую строчку антирейтинга Kia отобрала у другого корейского производителя – компании Hyundai, которая лидировала в списке на протяжении двух последних лет», — отмечается в исследовании.

Автомобили Hyundai в I квартале похищали в 14% зафиксированных страховых случаев. Наиболее популярными у угонщиков оказались кроссоверы Hyundai Santa Fe. Еще 14% обращений приходится на Mitsubishi. Общее количество зафиксированных угонов снизилось за три месяца 2023 года на 20% в сравнении с I кварталом 2022-го, добавили в «ВСК».

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