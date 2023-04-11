Tesla выпустила «дешевую» Model Y с уменьшенным запасом хода

Компания Tesla удешевила кроссовер Model Y, пожертвовав запасом хода.

Фото: © Tesla © Tesla

Недавно производитель обновил перечень модификаций модели: к «дальнобойной» Long Range и производительной Performance добавилась версия, именуемая просто Model Y. Начальная версия кроссовера по-прежнему оснащается двухмоторной силовой установкой и, следовательно, имеет полный привод, однако ее запас хода сокращен до 449 километров. Для сравнения, Performance проезжает 488 километров, а Long Range — 531.

По некоторым данным, электрокросс мог получить передовую батарею из ячеек типоразмера 4680, которая стоит примерно на 15 процентов дешевле «стандартного», что также поспособствовало снижению цены. Таким аккумулятором Tesla планирует оснастить самую дешевую модель за 20 тысяч долларов, которую анонсировала несколько лет назад.

Что касается начальной Tesla Model Y, то ее стоимость — 49 990 долларов или четыре миллиона рублей. За эту цену предлагается вариант с белым экстерьером и черным салоном, обитым искусственной кожей. «Дешевая» Model Y разгоняется с места до 60 миль (97 километров) в час ровно за пять секунд, а ее максимальная скорость составляет 217 километров в час.

Покупатели из США могут заказать ее уже сейчас, в этом случае автомобиль доставят до конца апреля.