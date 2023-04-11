$79.50+0.1487.10+0.37
10 минут назад

Tesla выпустила «дешевую» Model Y с уменьшенным запасом хода

Motor.ruиещё 1

Компания Tesla удешевила кроссовер Model Y, пожертвовав запасом хода.

Tesla выпустила «дешевую» Model Y с уменьшенным запасом хода
Фото: © Tesla© Tesla

Недавно производитель обновил перечень модификаций модели: к «дальнобойной» Long Range и производительной Performance добавилась версия, именуемая просто Model Y. Начальная версия кроссовера по-прежнему оснащается двухмоторной силовой установкой и, следовательно, имеет полный привод, однако ее запас хода сокращен до 449 километров. Для сравнения, Performance проезжает 488 километров, а Long Range — 531.

По некоторым данным, электрокросс мог получить передовую батарею из ячеек типоразмера 4680, которая стоит примерно на 15 процентов дешевле «стандартного», что также поспособствовало снижению цены. Таким аккумулятором Tesla планирует оснастить самую дешевую модель за 20 тысяч долларов, которую анонсировала несколько лет назад.

Что касается начальной Tesla Model Y, то ее стоимость — 49 990 долларов или четыре миллиона рублей. За эту цену предлагается вариант с белым экстерьером и черным салоном, обитым искусственной кожей. «Дешевая» Model Y разгоняется с места до 60 миль (97 километров) в час ровно за пять секунд, а ее максимальная скорость составляет 217 километров в час.

Покупатели из США могут заказать ее уже сейчас, в этом случае автомобиль доставят до конца апреля.

Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе в феврале, причем среди всех легковых машин, а не только электрокаров. Она обогнала европейские Dacia Sandero и Peugeot 208, продемонстрировав рост в 2,7 раза по сравнению с тем же месяцем 2022 года, отмечают аналитики JATO. Правда, Sandero отстал совсем незначительно: только на 15 экземпляров.

Автоновости,Dacia Sandero,Peugeot 208,Dacia,Tesla,Peugeot,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий