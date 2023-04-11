На продажу выставили «Запорожец», способный разогнаться до «сотни» за 3,7 секунды

В Кременчуге выставили на продажу уникальный электромобиль ЗАЗ-966 1971 года выпуска. Старенький «Запорожец» превратился в настоящий спорткар, если говорить о динамике.

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Вместо стандартной бензиновой четвёрки объемом 1,2 литра ЗАЗ-966 получил небольшой итальянский электродвигатель Ansaldo мощностью 240 л.с. После облегчения автомобиль весит всего 750 кг, поэтому динамика не хуже, чем у дорогих спорткупе. Разгон до 100 км/ч занимает 3,7 секунды.

По словам владельца, электрический «Запорожец» может проехать на одной зарядке около 400 километров. Тюнинг включал также полную замену подвески и тормозов. Предусмотрена и система рекуперации тормозной энергии.

А вот с виду это обычный «Запорожец»: электрическую начинку в нём выдает разве что современная светодиодная оптика в фарах. В салоне установлено спортивное водительское сиденье.