Турция начнет поставки за рубеж национального электромобиля TOGG

Турецкие электрокары TOGG начнут поставлять в Туркменистан.

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Об этом сообщает издание Trend, ссылаясь на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. По его словам, в мире наблюдается повышенный интерес к «зеленым» автомобилям, особенно со стороны стран Средней Азии. Туркменистан станет первой страной экспорта для TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, или Турецкая автомобильная инициативная группа), которой придется отправлять туда исключительно белые машины — другие там запрещены.

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Первым электрический кроссовер TOGG получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства принял два кроссовера, один из которых будет играть роль служебного автомобиля. В частном порядке экземпляр TOGG получил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, а еще одним высокопоставленным владельцем вскоре станет глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Когда начнутся поставки электрокаров в Туркменистан и в каком объеме, пока не сообщается. Однако известно, что страна запросила исключительно белые автомобили. Уже несколько лет там запрещены машины любых других цветов, в 2020 году водителей обязали перекрашивать даже черные детали в экстерьере. Объясняют это предпочтениями президента Гурбангулы Бердымухаммедова.

У TOGG большие планы на экспорт. Помимо Турменистана, турецкие электрокары хотят возить в Европу, начав с Германии. Что касается России, то у нас TOGG еще в 2020 году получил патентный документ — правда, только на салон автомобиля. Кроме этого, патент не гарантирует выход модели на рынок и часто оформляется для защиты дизайна от кражи.

Пока единственная модель TOGG известна под индексом T10X. Она построена на разработанной с нуля платформе и имеет две версии: передне- и полноприводную. В первом случае электрокросс в движение приводит 200-сильный мотор, а во-втором — установка на 400 сил, состоящая из двух двигателей.