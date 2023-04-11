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48 минут назад

Турция начнет поставки национального автомобиля TOGG за рубеж

Motor.ru

Турецкие электрокары TOGG начнут поставлять в Туркменистан.

Турция начнет поставки за рубеж национального электромобиля TOGG
Фото: © Togg© Togg

Об этом сообщает издание Trend, ссылаясь на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. По его словам, в мире наблюдается повышенный интерес к «зеленым» автомобилям, особенно со стороны стран Средней Азии. Туркменистан станет первой страной экспорта для TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, или Турецкая автомобильная инициативная группа), которой придется отправлять туда исключительно белые машины — другие там запрещены.

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Первым электрический кроссовер TOGG получил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства принял два кроссовера, один из которых будет играть роль служебного автомобиля. В частном порядке экземпляр TOGG получил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, а еще одним высокопоставленным владельцем вскоре станет глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Когда начнутся поставки электрокаров в Туркменистан и в каком объеме, пока не сообщается. Однако известно, что страна запросила исключительно белые автомобили. Уже несколько лет там запрещены машины любых других цветов, в 2020 году водителей обязали перекрашивать даже черные детали в экстерьере. Объясняют это предпочтениями президента Гурбангулы Бердымухаммедова.

У TOGG большие планы на экспорт. Помимо Турменистана, турецкие электрокары хотят возить в Европу, начав с Германии. Что касается России, то у нас TOGG еще в 2020 году получил патентный документ — правда, только на салон автомобиля. Кроме этого, патент не гарантирует выход модели на рынок и часто оформляется для защиты дизайна от кражи.

Пока единственная модель TOGG известна под индексом T10X. Она построена на разработанной с нуля платформе и имеет две версии: передне- и полноприводную. В первом случае электрокросс в движение приводит 200-сильный мотор, а во-втором — установка на 400 сил, состоящая из двух двигателей.

Наиболее мощная версия (она появится позже) разгоняется с места до 100 километров в час за 4,8 секунды. Запас хода достигает примерно 500 километров, причем батарея заряжается до 80 процентов за полчаса. Стоимость стартует с миллиона лир (4,2 миллиона рублей).

Автоновости,Шавкат Мирзиеев,Гурбангулы Бердымухаммедов,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,Ильхам Алиев,
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