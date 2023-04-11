Марка FAW рассекретила новый кроссовер Besturn T90

На автосалоне в Шанхае, который откроется 18 апреля, состоится презентация новой модели концерна FAW - Besturn T90. Однако рассекретить дизайн и некоторые технические подробности китайцы решили уже сейчас.

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

FAW Besturn T90 - среднеразмерный кроссовер длиной 4718 мм, шириной 1880 мм и высотой 1710 мм. Расстояние между осями составляет 2772 мм. Таким образом, "китаец" почти сопоставим с Hyundai Santa Fe, который чуть длиннее, но при этом уступает 12 мм по колёсной базе. В основе модели лежит новая платформа А2, о конструктиве которой информации пока нет.

Besturn T90 - первый носитель новой дизайнерской идеологии марки, которая характеризуется "силой, чистотой и утончённостью". Утончённость прослеживается в оформлении интерьера: приборка компактна, но отображение информации доступно через проекционный дисплей, мультимедиа имеет вертикальную ориентацию и не оставила места для аналоговых клавиш на центральной консоли.

На данный момент известно, что FAW Besturn T90 будет предлагаться с турбированными "четвёрками" объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 169 и 252 л.с. соответственно. Оба агрегатируются 8-ступенчатым "автоматом" Aisin.

В России автомобили FAW будут выпускать под маркой Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, пока к производству планируется три модели.

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www.autohome.com.cn