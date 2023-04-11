$79.50+0.1487.10+0.37
18 минут назад

Марка FAW представила новый кроссовер Besturn T90

Российская Газета

На автосалоне в Шанхае, который откроется 18 апреля, состоится презентация новой модели концерна FAW - Besturn T90. Однако рассекретить дизайн и некоторые технические подробности китайцы решили уже сейчас.

Марка FAW рассекретила новый кроссовер Besturn T90
Фото: www.autohome.com.cnwww.autohome.com.cn

FAW Besturn T90 - среднеразмерный кроссовер длиной 4718 мм, шириной 1880 мм и высотой 1710 мм. Расстояние между осями составляет 2772 мм. Таким образом, "китаец" почти сопоставим с Hyundai Santa Fe, который чуть длиннее, но при этом уступает 12 мм по колёсной базе. В основе модели лежит новая платформа А2, о конструктиве которой информации пока нет.

Besturn T90 - первый носитель новой дизайнерской идеологии марки, которая характеризуется "силой, чистотой и утончённостью". Утончённость прослеживается в оформлении интерьера: приборка компактна, но отображение информации доступно через проекционный дисплей, мультимедиа имеет вертикальную ориентацию и не оставила места для аналоговых клавиш на центральной консоли.

На данный момент известно, что FAW Besturn T90 будет предлагаться с турбированными "четвёрками" объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 169 и 252 л.с. соответственно. Оба агрегатируются 8-ступенчатым "автоматом" Aisin.

В России автомобили FAW будут выпускать под маркой Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, пока к производству планируется три модели.

www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
www.autohome.com.cn
Автоновости,Hyundai Santa Fe,FAW,Nissan,Hyundai,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий