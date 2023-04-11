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KIA раскрыла стоимость и опции нового KIA Seltos 2024 года

Корейский автопроизводитель представил обновленную версию для североамериканского рынка. Кроссовер создан в пяти разных версиях – LX, S, EX, SX и X-Line. Модели различаются пакетами опций и характеристиками.

KIA раскрыла стоимость и опции паркетника Seltos 2024 года
© KIA

Отмечается, что базовая полноприводная комплектация LX будет стартовать по цене от 1,99 млн рублей. Автомобили с передним приводом EX и S оценены производителем в 2,11 млн рублей и 2,04 млн рублей.

Kia Seltos получил новую решетку радиатора, обновленный бампер и противотуманные фары, а также новые задние фонари. Также появились новые колеса и три цвета кузова: Pluton Blue, Fusion Black и Valais Green.

Кроме того, кроссовер теперь имеет новую версию отделки салона X-Line. Она отличается от других моделей решеткой из стали, 18-дюймовыми колесами, багажником на крыше и черной отделкой. В салоне теперь панорамный экран, вмещающий сенсорный дисплей, установленный на 10,25-дюймовой цифровой приборной панели. Цифровой ключ позволяет закрыть, разблокировать и управлять Seltos с помощью смартфона.

Рестайлинговую версию KIA Seltos можно будет приобрести со стандартным 2,0-литровым двигателем мощностью 146 л.с., либо с турбированным мотором на 1,6 литра с отдачей в 195 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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