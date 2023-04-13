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2 часа назад

Audi переименует большую часть своего модельного ряда

ПроКроссовер.руиещё 2

Сообщения о том, что Audi собиралась пересмотреть номенклатуру своих автомобилей, теперь официально подтверждены. По словам генерального директора Маркуса Дюсманна, которого цитирует Auto Bild, компания перепрофилирует свои четные номера моделей для электромобилей, оставив нечетные номера для автомобилей с ДВС.

Audi переименует большую часть своего модельного ряда
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Это буквально означает, что следующее поколение Audi A4 с бензиновым двигателем будет переименовано в A5, а A6 станет A7, чтобы избежать путаницы. Освобожденные таким образом индексы будут повторно использоваться для электрических моделей.

Пока неизвестно, какие варианты кузова получат эти новые A5 и A7. По словам технического директора Audi Оливера Хоффманна, который также присутствовал на интервью, энтузиасты могут начать с нетерпением ждать более высокопроизводительных и эмоционально привлекательных специальных выпусков. Он также подтвердил, что в следующем году компания планирует начать оснащать свои модели новой моделью двигателя внутреннего сгорания — последним поколением перед тем, как марка станет полностью электрической.

Автоновости,Audi A4,Audi,
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