Audi переименует большую часть своего модельного ряда

Сообщения о том, что Audi собиралась пересмотреть номенклатуру своих автомобилей, теперь официально подтверждены. По словам генерального директора Маркуса Дюсманна, которого цитирует Auto Bild, компания перепрофилирует свои четные номера моделей для электромобилей, оставив нечетные номера для автомобилей с ДВС.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Это буквально означает, что следующее поколение Audi A4 с бензиновым двигателем будет переименовано в A5, а A6 станет A7, чтобы избежать путаницы. Освобожденные таким образом индексы будут повторно использоваться для электрических моделей.