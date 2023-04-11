Госдума не примет закон о лишении прав за систематическое нарушение ПДД

«Соответствующий законопроект идет на отклонение — вчера Совет Госдумы решил его судьбу. Сегодня на пленарном заседании проект закона будет отклонен по 123 статье Регламента ГД. За эти годы появилась уголовная ответственность за многократное нарушение ПДД и много чего еще. В итоге комитет по госстроительству признал инициативу утратившей актуальность и предложил Совету списать ее в утиль», — написал Нилов.

Документ был внесен в Госдуму в 2016 году и тогда же прошел первое чтение. Предполагалось, что лишиться прав на год или полтора могут водители, которые три или более раза привлекались к административной ответственности за превышение скорости более чем на 40 км/ч и выше, а также за другие грубые нарушения.