$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Госдума отклонит законопроект о лишении прав за систематическое нарушение ПДД

Газета.Ru

В Госдуме решили отклонить законопроект о лишении прав за систематическое нарушение ПДД. Об этом зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале.

Госдума не примет закон о лишении прав за систематическое нарушение ПДД
Фото: Мария Девахина/РИА НовостиМария Девахина/РИА Новости

«Соответствующий законопроект идет на отклонение — вчера Совет Госдумы решил его судьбу. Сегодня на пленарном заседании проект закона будет отклонен по 123 статье Регламента ГД. За эти годы появилась уголовная ответственность за многократное нарушение ПДД и много чего еще. В итоге комитет по госстроительству признал инициативу утратившей актуальность и предложил Совету списать ее в утиль», — написал Нилов.

Документ был внесен в Госдуму в 2016 году и тогда же прошел первое чтение. Предполагалось, что лишиться прав на год или полтора могут водители, которые три или более раза привлекались к административной ответственности за превышение скорости более чем на 40 км/ч и выше, а также за другие грубые нарушения.

Автоновости,Ярослав Нилов,Конституционный комитет Госдумы,ЛДПР,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий