В эпопее с "автопилотом" Tesla появился новый эпизод

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) начало расследование в отношении водителя, находившегося за рулём автомобиля марки Tesla и допустившего наезд на несовершеннолетнего пешехода - школьника, который едва успел выйти из автобуса.

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В офисе регулятора сообщили, что авария произошла 15 марта в округе Галифакс, в Северной Каролине. На водительском месте в Tesla Model Y 2022 года выпуска сидел 51-летний мужчина, который не смог предотвратить столкновение с 17-летним школьником Тиллманом Митчеллом несмотря на то, что автобус, из которого вышел подросток, был припаркован по всем правилам - с применением спецсигналов. Митчелл с многочисленными травмами, характеризуемыми как "опасные для жизни", был доставлен в местную больницу. Через два дня его жизни ничего не угрожало.

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Владелец Tesla Model Y мог активировать систему Full Self-Driving: автомобиль, двигаясь в автономном режиме, мог не распознать предупреждающие знаки и пешехода, что в результате привело к ДТП.

С 2016 года NHTSA расследовало более 30 случаев, когда Tesla, предположительно, двигаясь на так называемом "автопилоте", допускала столкновение с пешеходами, другими участниками дорожного движения на различных транспортных средствах, а также врезалась в машины скорой помощи и пожарных. По меньшей мере 14 человек погибли в результате этих ДТП.

"Я говорю на протяжении уже нескольких лет, что им (компании Tesla - прим. "РГ") нужно выяснить, почему эти автомобили не распознают проблесковые маячки, - цитирует исполнительного директора некоммерческого Центра автомобильной безопасности в Вашингтоне Майкла Брукса Autoblog. - NHTSA должно вмешаться в ситуацию, повлиять на неё - заставить объявить отзыв машин, потому что они представляют серьёзную угрозу безопасности".

В сентябре 2021 года Tesla обновила ПО "автопилота", который научили распознавать машины спецслужб.