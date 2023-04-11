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1 час назад

Volkswagen Golf 9: стало известно, каким он будет

За рулем

Вопреки всем слухам у VW Golf есть будущее – модель девятого поколения запустят в 2028 году.

Cтало известно, каким будет Volkswagen Golf 9
Фото: Volkswagen Volkswagen

Бренд VW, как и все марки, входящие в концерн, стремятся к электрификации. Нужен ли будет электрический Golf в будущем, когда VW ID.3 уже появится на рынке в качестве первого автомобиля Volkswagen нового типа?

Оказывается – нужен! Golf – это больше, чем название продукта. Это сильная модель с культовыми модификациями, такими как GTI, GTD, GTE или просто R. Но с классическим двигателем внутреннего сгорания он стоит на пути целей VW по выбросам CO2 и мешает планам электрификации. Ведь уже заявлено, что к 2030 году 70% всех новых VW будут полностью электрическими.

Глава бренда VW Томас Шефер говорит, что Golf станет частью семейства электрических ID. То есть VW Golf 9 (2028) также может быть ID. Гольф и езда исключительно на электричестве – звучит необычно, но почему бы и нет?

Интересно, что Шефер не боится внутренней конкуренции с VW ID.3, видимо, какое-то решение развести модели уже найдено.

В одном из интервью Шефер также рассказал о технической основе электрического VW Golf 9: он будет базироваться не на платформе MEB/MEB+, а на будущей архитектуре SSP (Scalable Systems Platform). Это, в свою очередь, замедляет срок его выхода на рынок – не ранее 2028 года.

Текущий Golf 8 уйдет «на пенсию» в 2027 году.

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