Exeed показала, как будет выглядеть первый седан марки

Неделей ранее Chery провела презентацию, на которой осветила, как будет развиваться модельный ряд и какое место в нём отводится "зелёным" авто. В рамках мероприятия был анонсирован новый бренд Sterra, который пока находится в юрисдикции другой подконтрольная "Чери" марке - Exeed. Первенцем Sterra станет седан ES, изображения внешности и салона которого показали в преддверии дебюта.

Фото: Пресс-служба Exeed Пресс-служба Exeed

Sterra - это про электричество, пока же у Exeed моделей с батарейками нет. Sterra ES - большой седан длиной 4,95 м и колёсной базой 2,9 м. Он построен на новой платформе E0X от Chery Group, о которой известно лишь то, что она поддерживает 800-вольтную электросистему и предусматривает пневматическую подвеску. Запас хода у машин на новой архитектуре пробег превысит, по словам компании, 700 км.

На изображении - электрическая версия седана, но у Sterra ES будут и версии с ДВС, правда, он не тяговый, а выступает лишь в качестве генератора.

Впервые показан салон Sterra ES, правда, только на эскизах. Плюс-минус это то, что мы видели на "шпионских" снимках: минимализм во главе с горизонтальным планшетом по центру. Под ним расположены дефлекторы, а две "шторки" отсеков с подстаканниками и беспроводной зарядкой разделены планкой с "горячими" клавишами. Приборная панель представлена узким экраном, для удобства предусмотрен проекционный дисплей.

Больше подробностей узнаем через пять дней на автосалоне в Шанхае.

Пресс-служба Exeed