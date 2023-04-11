Стали известны отзывы первых владельцев Geely Monjaro

Продажи кроссоверов Geely Monjaro были запущены в России 7 апреля. Эксперты проанализировали отзывы владельцев такой модели в Китае.

Фото: Geely Geely

Geely Monjaro предлагает много пространства в салоне. В багажнике можно расположить даже коляски для ребенка с другими вещами. Материалы, которые используются в отделке, тоже радуют автовладельцев в КНР. Кожа на креслах получилась мягкой, а жесткий пластик отсутствует.

Так как Monjaro носит статус флагмана в линейке, для него предусмотрено хорошее оснащение. Так, производитель использует панорамное остекление, систему кругового обзора и атмосферную подсветку в салоне. Такое оснащение предлагается в полноприводной модификации модели.

Еще один плюс - мощный силовой агрегат. За движение отвечает мотор рабочим объемом 2 литра, который выдает 218 л.с. С полным приводом и АКПП производительность достигает 238 л.с. Наличие системы полного привода автовладельцы тоже относят к преимуществам. Автомобиль получил хорошую проходимость.

Недостатки у модели тоже нашлись. Так, автовладельцы отмечают слишком дорогое обслуживание. При пробеге в 20 000 км нужно проходить ТО, на которое уходит 28 400 рублей. Тратиться владельцам придется и на топливо для автомобиля. Расход составляет 9-10 литров на 100 км. Педаль тормоза у машины чувствуется “пустой”, поэтому начало торможения сложно спрогнозировать. Со скорости 100 км/час автомобиль тормозит до остановки, проезжая 38.4 метра.

Автопроизводитель не предусмотрел в оснащении современную опцию - подключение к Apple CarPlay и Android Auto. Без этих функций нельзя сделать соединение между телефоном и машиной.