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45 минут назад

Какие версии "Москвичей" выбирают россияне

Российская Газета

Как рассказали "Российской газете" в автосалонах "Москвич", сейчас 85% продаж бензиновых кроссоверов марки приходится на машины, оснащенные вариаторами. Дело в том, что автомобилей с механикой на складах не так и много.

Какие версии "Москвичей" выбирают россияне
Фото: Сергей Михеев/ РГСергей Михеев/ РГ

Комментирует данные директор по маркетингу и ИТ Группы компаний "Петровский" Сергей Новосельский.

"Спрос на автомобили "Москвич" с механической коробкой передач значителен, ими интересуются около половины клиентов. По мере роста доступности соответствующих комплектаций, считаю, что объем продаж версий с "механикой" будет расти и составит до 20-25%.

При этом я не думаю, что производитель будет идти на то, чтобы полностью удовлетворить спрос на "механику". Все-таки постепенный отказ от нее - мировой тренд, а разница в цене, особенно при покупке автомобиля в кредит, не критична. Поэтому "пересаживание" таких клиентов на вариатор выглядит более целесообразным, как с точки зрения производителя, так и с точки зрения дилеров", - рассказал "РГ" Сергей Новосельский.

Ранее стало известно о том, машины каких марок сдают в зачет покупки новых автомобилей "Москвич".

Автоновости,Сергей Новосельский,
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