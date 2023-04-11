Какие версии "Москвичей" выбирают россияне

Как рассказали "Российской газете" в автосалонах "Москвич", сейчас 85% продаж бензиновых кроссоверов марки приходится на машины, оснащенные вариаторами. Дело в том, что автомобилей с механикой на складах не так и много.
Комментирует данные директор по маркетингу и ИТ Группы компаний "Петровский" Сергей Новосельский.
"Спрос на автомобили "Москвич" с механической коробкой передач значителен, ими интересуются около половины клиентов. По мере роста доступности соответствующих комплектаций, считаю, что объем продаж версий с "механикой" будет расти и составит до 20-25%.
При этом я не думаю, что производитель будет идти на то, чтобы полностью удовлетворить спрос на "механику". Все-таки постепенный отказ от нее - мировой тренд, а разница в цене, особенно при покупке автомобиля в кредит, не критична. Поэтому "пересаживание" таких клиентов на вариатор выглядит более целесообразным, как с точки зрения производителя, так и с точки зрения дилеров", - рассказал "РГ" Сергей Новосельский.
Ранее стало известно о том, машины каких марок сдают в зачет покупки новых автомобилей "Москвич".