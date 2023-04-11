Какие версии "Москвичей" выбирают россияне

При этом я не думаю, что производитель будет идти на то, чтобы полностью удовлетворить спрос на "механику". Все-таки постепенный отказ от нее - мировой тренд, а разница в цене, особенно при покупке автомобиля в кредит, не критична. Поэтому "пересаживание" таких клиентов на вариатор выглядит более целесообразным, как с точки зрения производителя, так и с точки зрения дилеров", - рассказал "РГ" Сергей Новосельский.