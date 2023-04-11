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1 час назад

Дистрибьютор раскрыл комплектации иранских машин SAIPA для России

Газета.Ru

Компания «Бест Моторс» опубликовала технические характеристики и список оснащения иранских автомобилей SAIPA, которые выйдут на рынок России. Продажи хетчбэков Quik, а также седанов Saina и Shahin планируется начать в июне.

Опубликованы характеристики и комплектации иранских машин SAIPA для России
Фото: SAIPA ShahinSAIPA Shahin

В список оснащения автомобилей вошли кондиционер, гидравлический усилитель руля, задние датчики парковки, ABS и две подушки безопасности, а также алюминиевые диски. В зависимости от комплектации машины оснащаются мультимедиа-системой и камерой заднего вида.

Седан Saina получил 1,5-литровый мотор мощностью 87 л.с. (128 Нм) и представлен в трех комплектациях. Трансмиссии — вариатор или 5-ступенчатая механика. Хетчбэк Quik оснащен двигателем с аналогичными характеристиками, который работает в связке с механикой или вариатором. Указано, что модель будет доступна в семи комплектациях. Список оснащения модели схож с Saina, однако помимо прочего в нем есть круиз-контроль.

Седан Shahin приводится в движение 1,5-литровым мотором мощностью 110 л.с. (178 Нм). Модель представлена в двух комплектациях. Среди опций — зеркала с электроприводом и люк в крыше.

Ранее сообщалось, что до июня планируется привезти в Россию первую тысячу автомобилей SAIPA, цены на эти машины составят 1–1,7 млн рублей, а гарантия — 3 года или 100 тыс. км пробега.

Автоновости,
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