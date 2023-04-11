Страховщики назвали регионы с самым высоким риском автоаварий

Российский союз автостраховщиков назвал регионы с самым высоким риском аварий. Этот фактор считался по количеству убытков по заключенным полисам ОСАГО, которые были переданы в перестраховочный пул.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости Саид Царнаев/РИА Новости

Напомним, что страховщик не может отказать в заключении договора ОСАГО никому по закону. Но как быть, если к нему приходит клиент, за которым числиться пять аварий по его вине в год? Или клиент с машиной, модель которой славится своей аварийностью? Для этого был создан перестраховочный пул. В него входят все компании, которые работают на рынке ОСАГО.

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Если страховщик видит, что клиент с высоким уровнем риска, он заключает с ним договор, но передает его в перестрахование. То есть, в случае аварии по вине такого клиента возмещать ущерб страховщик будет не только из собственного кармана. В этом поучаствуют все страховые компании. Такой механизм снижает нагрузку на страховщика, а также гарантирует, что никакому автовладельцу в покупке полиса ОСАГО не откажут.

Так вот, по итогам прошлого года первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул, заняла Чеченская Республика. В пул было передано более чем две трети или 72% договоров обязательной "автогражданки", заключаемых в регионе. На втором месте по этому показателю оказалась Республика Дагестан. В системы гарантирования было передано 65% заключенных договоров ОСАГО. При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул в целом по России составляет 11%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

На третьем месте по доле переданных в системы гарантирования договоров ОСАГО находится Республика Ингушетия. В ней передано 56% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На четвертом - Приморский край (55%), а на пятом - республика Тыва (52%). В десятке на шестом месте - Республика Северная Осетия-Алания (44%), на седьмом - Кабардино-Балкарская Республика (40%), на восьмом - Республика Калмыкия (35%), а девятое и десятое места поделили Республика Бурятия и Карачаево-Черкесская Республика (по 32% договоров переданы в перестраховочный пул).

- То, что в ряде регионов доля договоров ОСАГО, которые страховщики вынуждены передавать в системы гарантирования, превышает среднюю по РФ долю таких договоров в разы говорит, прежде всего, о высоких рисках мошенничества по обязательной автогражданке в этих регионах, и часто - о высокой частоте аварий в них и низком уровне безопасности дорожного движения. В результате автовладельцам из этих регионов приходится платить за полисы ОСАГО больше, чем их соседям. Как показывает опыт других регионов, эффективно решать такие проблемы удается при помощи рабочих групп из представителей страховых компаний и региональных властей", - сказал Евгений Уфимцев.