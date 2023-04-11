Новый пикап GWM Poer KingKong будет стоить в России от 2,8 млн рублей

Новый пикап GWM Poer KingKong будет стоить от 2,8 млн рублей в России
Продажи нового пикапа GWM Poer KingKong в России начнутся с 25 апреля, сообщили в компании Great Wall Motor, передает «Коммерсантъ». В базовой комплектации автомобиль будет стоить от 2,8 млн рублей, а в максимальной — от 3 млн рублей.
В моторную гамму пикапа с двухрядной кабиной вошли два агрегата объемом 2,0 л — дизельный (150 л.с.; 400 Нм) и бензиновый (190 л.с.; 360 Нм). Оба двигателя идут в связке с 6-ступенчатой механической трансмиссией и подключаемым полным приводом с пониженной передачей и блокировкой заднего дифференциала.
Габариты GWM Poer KingKong составляют 5641 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1815 мм в высоту. Грузоподъемность заднего отсека пикапа составляет 975 кг. Автомобиль оборудован системой кругового обзора, функцией экстренного торможения и предотвращения опрокидывания, 10-дюймовым мультимедийным дисплеем, розеткой 220 Вт, датчиками света и дождя. Модель будет доступна в двух комплектациях и шести цветах кузова.