Современные автомобили оснащены множеством систем безопасности, которые помогут если не предотвратить столкновение, то по крайней мере минимизировать его последствия для всех участников дорожного движения. Однако за это приходится расплачиваться безопасностью самого авто - он становится уязвим для угонщиков.

Доктор Кен Тинделл из Canis Automotive Labs рассказал в своём блоге о весьма изобретательном способе, к которому могут прибегать угонщики. Чтобы деактивировать защиту автомобиля и запустить двигатель, необходимо подключиться к "мозгам" через CAN-шину. Главное - добраться до неё, а дальше, как говорится, дело техники: можно, например, воспользоваться Bluetooth-колонкой со спецпрошивкой.

Для доступа к разъёму снимается бампер или часть облицовки непосредственно около фары: современная светотехника "умна" и требует отдельного блока управления, который так или иначе подключён к главному микрокомпьютеру.

На момент публикации надёжной защиты от такого метода не существует, но есть несколько хороших новостей: для того, чтобы добраться до разъёма, всё-таки нужно время; во-вторых, количество камер вокруг стремительно растёт, и оказаться незамеченным во время злодеяния становится всё сложнее, в-третьих, развитие IT-отрасли, которая может заняться разработкой более совершенной прошивки.