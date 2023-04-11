В России появились китайские кроссоверы Hongqi HS7 по цене от 5,2 млн рублей

Дилеры в нескольких российских городах начали предлагать новые полноразмерные китайские кроссоверы Hongqi HS7, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились на электронных досках объявлений.

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В частности, автодилер из Благовещенска предлагает купить за 5,2 млн руб. автомобиль с трехлитровым бензиновым турбомотором мощностью 337 л.с., полным приводом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Такая машина оснащена светодиодными фарами, панорамной крышей, климат-контролем, подогревом сидений, датчиками давления в шинах, передними и задними парктрониками, системой автоматической парковки.

Кроссовер с аналогичным двигателем и похожим уровнем оснащения предлагает приобрести продавец из Владивостока. Он оценил его в 5,3 млн руб.