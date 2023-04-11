В России появились китайские кроссоверы Hongqi HS7 по цене от 5,2 млн рублей
Дилеры в нескольких российских городах начали предлагать новые полноразмерные китайские кроссоверы Hongqi HS7, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие объявления появились на электронных досках объявлений.
В частности, автодилер из Благовещенска предлагает купить за 5,2 млн руб. автомобиль с трехлитровым бензиновым турбомотором мощностью 337 л.с., полным приводом и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Такая машина оснащена светодиодными фарами, панорамной крышей, климат-контролем, подогревом сидений, датчиками давления в шинах, передними и задними парктрониками, системой автоматической парковки.
Кроссовер с аналогичным двигателем и похожим уровнем оснащения предлагает приобрести продавец из Владивостока. Он оценил его в 5,3 млн руб.
Hongqi HS7 — одноклассник таких моделей, как BMW X5 и Audi Q7. Длина кроссовера составляет 5095 мм, ширина — 1989 мм, а высота — 1778 мм. Колесная база — 3008 мм. В оформлении салона использована натуральная кожа и деревянный шпон.