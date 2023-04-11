Представлен индийский внедорожник на 10 мест с дизайном старого G-Class

Компания Force Motors, занимающаяся OEM-производством коммерческих фургонов, возможно, знакома некоторым россиянам по модели Gurkha. Модельный ряд марки прирос новинкой - 10-местным внедорожником Citiline.

Фото: Force Motors Force Motors

Force Motors выпускает модели Trax Toofan и Trax Cruiser с салонами на 11 и 13 мест, где пассажиры задних рядов сидят лицом друг к другу. У новинки - Force Citiline - сиденья установлены по ходу движения, правда, это решение привело к сокращению посадочных мест до десяти с компоновкой "2+3+2+3". Места для багажа, разумеется, не остаётся.

Длина автомобиля равна 5120 мм, а размер колёсной базы составляет 3050 мм.

Доступ в салон осуществляется через двери стандартного размера. Забираться на галёрку, наверное, непросто, но чуть облегчить задачу должны складывающийся в пропорции 60:40 диван второго ряда.

Оснащение Force Citiline поистине спартанское: кроме руля, аналоговой панели в торпедо из жёсткого пластика, рычага коробки, педалей и сидений можно рассчитывать разве что на систему кондиционирования воздуха с отдельным блоком для задних пассажиров и электрические стеклоподъёмники. Предусмотрено место для установки магнитолы или двухдиновой мультимедиа с сенсорным экраном.

Force Citiline комплектуется 91-сильным атмосферным дизелем FM 2.6 CR от Mercedes-Benz с крутящим моментом 250 Нм и 5-ступенчатой МКП.

Цена на Force Citiline составляет 1 510 000 рупий (примерно 1,5 млн рублей).

Force Motors