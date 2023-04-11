Прочность электромобилей Chery проверили при помощи танка

Прочность электромобилей Chery проверили при помощи китайской копии советского танка Т-54
Электрический мини-хэтчбэк Chery Ant стал объектом необычной рекламной кампании. На крыши четырех электромобилей установили настоящий танк Типа 59 (китайская версия советского танка Т-54) весом 36 тонн.
Подробнее: Таким образом, в Chery решили продемонстрировать прочность силовой структуры кузова электромобиля, который на 68,7% состоит из алюминиевого сплава серии 6000.
По данным производителя, использование такого материала позволило увеличить жесткость конструкции на 20% и при этом сохранить ее легкость. Как утверждается, деформация кузовов хэтчбеков оказалась настолько незначительной, что у автомобилей даже не заклинили двери.
Напомним: Chery Ant построен на новой платформе для «умных» автомобилей. Она называется LFS и изготовлена из высокопрочного алюминиево-магниевого сплава.
Вес платформы – всего 94,4 кг, что на 40% меньше, чем у обычного автомобиля. При колесной базе 2,15 м трехдверный заднеприводный хэтчбек достигает 3,2 м в длину, 1,67 м – в ширину и 1,5 м – в высоту.
Электромобиль использует 41-сильный электромотор и литий-ионный аккумуляторный блок емкостью 30,6 или 38 кВт•ч. Запас хода – от 236 до 320 км в измерительном цикле WLTP. На китайском рынке Chery Ant стоит от 8710 до 12 200 долларов.