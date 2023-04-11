Марка Omoda представила новую модель для России.

Фото: © Omoda © Omoda

Это седан S5, также известный как Chery Arrizo 5 Plus / Arrizo 6 / Arrizo 6 Pro. Его предложат с двумя моторами на выбор и в трех вариантах оснащения. Начальная версия Life получит центральный экран диагональю 10,25 дюйма, передние сиденья с подогревом, круиз-контроль, задние парктроники и систему кругового обзора. Дата начала продаж S5 пока не раскрывается. Цены тоже.

Бренд Omoda, принадлежащий Chery и представленный в России единственной моделью C5, анонсировал очередную новинку для нашего рынка — седан S5. Его предложат с двумя двигателями на выбор: «атмосферником» и турбомотором, оба — объемом 1,5 литра. Первый выдает 113 сил (138 Нм), второй — 147 (210 Нм). И там, и там пару агрегату составляет вариатор.

Omoda

В основе S5 — архитектура M1X со стойками Макферсон спереди и балкой сзади. К нам седан пожалует в трех уровнях исполнения: Life, Tech и Ultra. Начальный Life — это медиасистема с экраном диагональю 10,25 дюйма, круиз-контроль, бесключевой доступ, передние сиденья с подогревом, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона. Двигатель — атмосферная «четверка».

Турбомотор появляется в версии Tech. Такие машины также оборудованы датчиком дождя, климат-контролем с функцией ионизации воздуха, обогревом сидений обоих рядов, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. В топовой комплектации Ultra есть панорамный люк, внешняя декоративная подсветка и полный набор систем безопасности.

Omoda

В частности, седан комплектуется мониторингом слепых зон, ассистентом удержания в полосе, системами помощи при перестроении и помощи при движении в пробках, функцией автоматического торможения, системой предупреждения о фронтальном и заднем перекрестных столкновениях, а также функций автоматического управления дальним светом.