Lexus показала часть «совершенно нового» роскошного минивэна LM

Компания Lexus показала первое изображение нового минивэна LM. Автомобиль был представлен в 2019 году на автосалоне в Шанхае, и теперь готова «совершенно новая» версия. Японский производитель пока держит подробности в секрете, но возможно, что модель ждет не просто рестайлинг — свет может увидеть LM второго поколения. Как бы то ни было, все выяснится на премьере, которая также состоится на Шанхайской автомобильной выставке ровно через неделю — 18 апреля.

Фото: © Lexus © Lexus

На тизере Lexus показал заднюю боковину LM. Новинка заметно отличается от актуальной модели: у нее другая оконная стойка с плавной линией остекления, иной козырек на крыше. Также, насколько позволяет судить изображение, фонари сменили сложную форму на минималистичную и теперь не наезжают на стекло.

Lexus LM

Еще одним новшеством станет расширение географии продаж. Тизер появился на европейском сайте Lexus с дисклеймером, обещающим впервые вывести ориентированную на Азию модель на рынки Европы. Какой будет первым, пока неизвестно.

Нынешний Lexus LM, построенный на базе Toyota Alphard, предлагается в двух вариантах. Первый — с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Ее отдача составляет 264 лошадиных сил. Альтернативой служит 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью около 300 лошадиных сил. Привод передний либо полный.