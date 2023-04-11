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23 минуты назад

Lexus показала часть «совершенно нового» роскошного минивэна LM

Motor.ru

Компания Lexus показала первое изображение нового минивэна LM. Автомобиль был представлен в 2019 году на автосалоне в Шанхае, и теперь готова «совершенно новая» версия. Японский производитель пока держит подробности в секрете, но возможно, что модель ждет не просто рестайлинг — свет может увидеть LM второго поколения. Как бы то ни было, все выяснится на премьере, которая также состоится на Шанхайской автомобильной выставке ровно через неделю — 18 апреля.

Lexus показала часть «совершенно нового» роскошного минивэна LM
Фото: © Lexus© Lexus

На тизере Lexus показал заднюю боковину LM. Новинка заметно отличается от актуальной модели: у нее другая оконная стойка с плавной линией остекления, иной козырек на крыше. Также, насколько позволяет судить изображение, фонари сменили сложную форму на минималистичную и теперь не наезжают на стекло.

Lexus LM

Еще одним новшеством станет расширение географии продаж. Тизер появился на европейском сайте Lexus с дисклеймером, обещающим впервые вывести ориентированную на Азию модель на рынки Европы. Какой будет первым, пока неизвестно.

Нынешний Lexus LM, построенный на базе Toyota Alphard, предлагается в двух вариантах. Первый — с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового бензинового двигателя и двух электромоторов. Ее отдача составляет 264 лошадиных сил. Альтернативой служит 3,5-литровый бензиновый мотор V6 мощностью около 300 лошадиных сил. Привод передний либо полный.

LM предлагается с семиместным салоном, в котором второй ряд отделен перегородкой. Есть и роскошная версия 2+2: в ней перегородка между салоном и водителем сделана из электрохроматического стекла, в которое встроен 26-дюймовый экран. За звук отвечают 19 динамиков, а в специальной нише можно охладить шампанское.

Автоновости,Toyota Alphard,Lexus,Toyota,
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