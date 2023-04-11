Участились случаи обмана при оформлении аварий

Попав в аварию, автомобилистка из Санкт-Петербурга вызвала ГИБДД. Но раньше инспекторов на место приехал аварийный комиссар, который долго оформлял документы, фотографировал, а затем предложил подписать нужные бумаги.

Фото: За рулем За рулем

Потом оказалось, что женщина подписала договор цессии, по которому право автомобилистки взыскивать возмещение по ОСАГО переходило некой компании.

В итоге она по незнанию передала права мошенникам, а сама осталась без денег и с разбитой машиной. Таких случаев много: водители либо не вчитываются в то, что подписывают, либо ставят подпись на бланке, который потом делают последним листом договора цессии.

Существуют целые группы людей, которые каким-то образом получают информацию об авариях и быстро направляют туда своих представителей. Полиция с такими случаями работает неохотно, поскольку формально договор подписан добровольно.

В страховых компаниях предлагают внести в Закон об ОСАГО поправку об обязательном нотариальном заверении договоров цессии по «автогражданке». Или же обязательное подтверждение согласия потерпевшего, выраженное непосредственно страховщику.

Также предлагают разработать технологию, позволяющую гражданам отслеживать, как кто-то от их имени пытается получить выплату в страховой – например, через портал госуслуг. А в целом, следует законодательно определить термин «аварийный комиссар» и соответствующие права и обязанности.

А вот случаи, когда потерпевшему в ДТП обманом навязывают договор цессии (в том числе с подменой листов), следует относить к мошенничеству, и здесь стоит подумать об уголовной ответственности.

Чтобы исключить мошенничество, выплату по ОСАГО должен получать только страхователь, считают в РСА.