$79.50+0.1487.10+0.37
43 минуты назад

Власти ломают голову, как уберечь автомобилистов от «аварийных» мошенников

За рулем

Попав в аварию, автомобилистка из Санкт-Петербурга вызвала ГИБДД. Но раньше инспекторов на место приехал аварийный комиссар, который долго оформлял документы, фотографировал, а затем предложил подписать нужные бумаги.

Участились случаи обмана при оформлении аварий
Фото: За рулемЗа рулем

Потом оказалось, что женщина подписала договор цессии, по которому право автомобилистки взыскивать возмещение по ОСАГО переходило некой компании.

В итоге она по незнанию передала права мошенникам, а сама осталась без денег и с разбитой машиной. Таких случаев много: водители либо не вчитываются в то, что подписывают, либо ставят подпись на бланке, который потом делают последним листом договора цессии.

Существуют целые группы людей, которые каким-то образом получают информацию об авариях и быстро направляют туда своих представителей. Полиция с такими случаями работает неохотно, поскольку формально договор подписан добровольно.

В страховых компаниях предлагают внести в Закон об ОСАГО поправку об обязательном нотариальном заверении договоров цессии по «автогражданке». Или же обязательное подтверждение согласия потерпевшего, выраженное непосредственно страховщику.

Также предлагают разработать технологию, позволяющую гражданам отслеживать, как кто-то от их имени пытается получить выплату в страховой – например, через портал госуслуг. А в целом, следует законодательно определить термин «аварийный комиссар» и соответствующие права и обязанности.

А вот случаи, когда потерпевшему в ДТП обманом навязывают договор цессии (в том числе с подменой листов), следует относить к мошенничеству, и здесь стоит подумать об уголовной ответственности.

Чтобы исключить мошенничество, выплату по ОСАГО должен получать только страхователь, считают в РСА.

Также предлагается прописать в законе право потерпевшего на односторонний отказ от договора цессии, если он по нему ничего не получил.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий