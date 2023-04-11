Уклонистам от армии запретят водить машину

Российским уклонистам от службы в армии запретят водить автомобили. Такие санкции наряду с многими другими были приняты 11 апреля за два часа в ходе двух чтений подряд в Госдуме, где рассматривали законопроект об электронных повестках. Ограничение будет действовать в том случае, если гражданин России не явился в военкомат в течение 20 дней после «получения» повестки. При этом по новому закону повестка считается врученной по истечении семи дней после внесения ее в единый реестр, даже если адресат ее не видел и не подписывал документы о получении.

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По новому закону, теперь «вручить» повестку могут не только лично в руки или через почтовое отправление, но и через портал Госуслуг. Незадолго до принятия закона сайт запретил удалять учетную запись без личного посещения МФЦ, однако даже удаленный аккаунт не считается препятствием для «получения» повестки — она считается врученной спустя семь дней после отправки.

Теперь уклонистом будет считаться любой гражданин, который в течение 20 дней после отправки повестки не явится в военкомат. Помимо запрета на управление автомобилем, адресатам запретят выезжать за границу сразу после попадания повестки в единый реестр, а после 20 дней добавится запрет на получение кредитов, распоряжение своим имуществом, даже по доверенности, постановка на налоговый учет, регистрация ИП и еще целый ряд гражданских прав.