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Компания Chery подняла цены на весь модельный ряд в России

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Китайская автокомпания Chery повысила цены на весь модельный ряд в России, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

«Мы пересмотрели размер РРЦ и размер выгод по маркетинговым программам. Стоимость автомобиля скорректировалась на 40-80 тыс. рублей в зависимости от модели», — рассказал официальный представитель китайской марки.

Максимальный размер выгод по скидочным программам теперь составляет 285-760 тыс. рублей.

«В случае изменений на валютном рынке, мы снова скорректируем цены. В этом вопросе мы максимально гибки и оперативно реагируем на любые рыночные изменения», — уточнили в российском офисе Chery.

Сейчас в модельном ряду Chery представлено семь кроссоверов. Самый доступный паркетник, Tiggo 4, стоит от 2 млн рублей без учета выгод.

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