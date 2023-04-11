Китайская автокомпания Chery повысила цены на весь модельный ряд в России, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании.
«Мы пересмотрели размер РРЦ и размер выгод по маркетинговым программам. Стоимость автомобиля скорректировалась на 40-80 тыс. рублей в зависимости от модели», — рассказал официальный представитель китайской марки.
Максимальный размер выгод по скидочным программам теперь составляет 285-760 тыс. рублей.
«В случае изменений на валютном рынке, мы снова скорректируем цены. В этом вопросе мы максимально гибки и оперативно реагируем на любые рыночные изменения», — уточнили в российском офисе Chery.
Сейчас в модельном ряду Chery представлено семь кроссоверов. Самый доступный паркетник, Tiggo 4, стоит от 2 млн рублей без учета выгод.