Китайская компания JAC анонсировала новый минивэн из линейки Refine, сообщает carnewschina.com. Дебют модели запланирован на Шанхайском автосалоне, который откроется 18 апреля.

Фото: JAC JAC

Особенностями модели являются камеры заднего вида вместо традиционных зеркал и скрытые дверные ручки, а также панорамная крыша и двухцветная отделка салона. Длина минивэна составляет 5,2 метра. Моторная гамма пока не объявлена, однако, учитывая дизайн передней части с закрытой решеткой радиатора, предполагается, что новинка получит гибридную силовую установку.

Сейчас в семейство минивэнов JAC Refine входят модели M3, M4 и L5, на российском рынке они официально не представлены.