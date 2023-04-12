Серийный внедорожник Tank 400 раскрылся досрочно

Официальную премьеру новый вездеход должен справить уже в этом году. На данный момент для SUV заявлен только один мотор.

Фото: Tank 400 Tank 400

Бренд Tank, коим владеет концерн Great Wall, еще не представил свою третью серийную модель с индексом 700, а китайский Минпром уже слил фотографии и основные характеристики четвертого товарного внедорожника – Tank 400. Напомним, в виде почти готовых к производству прототипов оба рамника дебютировали в 2021-м, и, вероятно, оба же SUV до конца текущего года появятся на домашнем рынке.

Серийный Tank 400

Внешне конвейерный Tank 400 в целом повторил своего предвестника. Особенности дизайна – «мускулистый» кузов, массивные бамперы, фары с «бровями» ходовых огней, вертикальные блоки задних фонарей и распашная багажная дверь с запаской. Длина «четырехсотого» равна 4985 мм (судя по всему, без учета запасного колеса), ширина – 1960 мм, высота – 1905 мм, колесная база – 2850 мм. Таким образом, несмотря на «младший» индекс, по первым двум показателям Tank 400 превзошел внедорожник Tank 500. Габариты «пятисотого» (в китайской спецификации, длина – без запаски): 4878/1934/1905 мм, расстояние между осями – те же 2850 мм. «Четырехсотому» положены 18-дюймовые колеса.

Фото интерьера сертификационный орган традиционно не публикует. Впрочем, внутри товарный Tank 400 тоже, скорее всего, не будет сильно отличаться от прототипа. Фишки – три колодца в приборке и большой тачскрин мультимедийной системы. Для серийной модели также заявлены камеры кругового обзора, выдвижные подножки, обычный или панорамный люк.

Минпром КНР / Серийный Tank 400

Двигатель в документах Минпрома указан один – это бензиновая «турбочетверка» 2.0 мощностью 252 л.с. Двухлитровый турбомотор есть и у самого доступного внедорожника марки – Tank 300, но на «трехсотом» движок в Китае выдает 227 л.с. Модели Tank 500 и Tank 700 оснащаются бензиновым битурбомотором V6 3.0 мощностью 360 л.с. Разумеется, для Танков предусмотрен полный привод.

Сроки презентации Tank 400 пока не знают даже местные СМИ. В апреле в Шанхае откроется автосалон, но эту площадку, вероятно, выберут для премьеры Tank 700, благо сама марка уже поделилась фирменным изображением этой модели.