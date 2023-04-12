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В Европе и США задумались о риске обрушений парковок из-за веса электромобилей

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Многоуровневые парковки строились с расчетом на легкие автомобили без тяжелых батарей.

В Европе и США возникла масштабная проблема из-за электромобилей
© РИА Новости/Вера Голосова

«За шесть месяцев мы обследовали большое количество автостоянок и выявили, что некоторые здания не выдерживают вес электромобилей», – Крис Уэпплс, инженер-строитель из Британской ассоциации парковки.

Европейские и американские инженеры обратили внимание на масштабную проблему из-за электромобилей. Машины с батареями весят гораздо больше, чем автомобили с ДВС. Это оказывает повышенную нагрузку на дорожную инфраструктуру. Мало того, популярные многоуровневые парковки не рассчитаны на такую нагрузку.

Проведенные исследования показывают, что некоторые здания, построенные несколько десятилетий назад, начинают деформироваться из-за увеличенной нагрузки. Операторам таких зданий посоветовали уменьшить число парковочных мест или ограничить вес автомобилей. Это должно помочь избежать риска обрушения конструкции.

Организации в США и Европе активно занялись исследованием многоуровневых парковок из-за риска обрушения. Особо ветхие конструкции будут выводить из эксплуатации или серьезно ограничивать по количеству допускаемых для парковки транспортных средств.

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