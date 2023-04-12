В Европе и США возникла масштабная проблема из-за электромобилей

Многоуровневые парковки строились с расчетом на легкие автомобили без тяжелых батарей.

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«За шесть месяцев мы обследовали большое количество автостоянок и выявили, что некоторые здания не выдерживают вес электромобилей», – Крис Уэпплс, инженер-строитель из Британской ассоциации парковки.

Европейские и американские инженеры обратили внимание на масштабную проблему из-за электромобилей. Машины с батареями весят гораздо больше, чем автомобили с ДВС. Это оказывает повышенную нагрузку на дорожную инфраструктуру. Мало того, популярные многоуровневые парковки не рассчитаны на такую нагрузку.

Проведенные исследования показывают, что некоторые здания, построенные несколько десятилетий назад, начинают деформироваться из-за увеличенной нагрузки. Операторам таких зданий посоветовали уменьшить число парковочных мест или ограничить вес автомобилей. Это должно помочь избежать риска обрушения конструкции.