Автоугонщики придумали новый способ кражи машин

Технический директор Canis Automotive Labs Кен Тинделл рассказал о новом методе угона, который применим к многим современным автомобилям.

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По словам Тинделла, угонщики взламывают автомобили через CAN-шину. Он рассказал о том, что однажды на автомобиле его друга появились странные повреждения крыла и фары, а спустя всего несколько дней автомобиль угнали. Как позднее показало расследование, угон стал возможен благодаря CAN-подключению – угонщики подключились к CAN-шине и создали разрывы связей между компонентами авто.

CAN-шина представляет из себя единую сеть между компьютером автомобиля и его различными системами. Она выглядит как витой провод, который проходит по всему корпусу автомобиля. В современных моделях автомобилей такие устройства управляют всё большим числом различных систем – например фарами, которые таким образом стали потенциальной уязвимостью автомобиля перед угонщиками. Подключившись к такой шине, злоумышленник можно управлять системами машины – в том числе открывать двери и запускать двигатель.

Чтобы обезопасить себя от угонщиков, эксперты советуют установить дополнительную защиту, которая не связана с CAN-шиной. К таким мерам относятся, например, нештатные средства блокировки. Кроме того, следует сразу ехать в автосервис, если вы обнаружили любые подозрительные устройства, подключённые к проводке автомобиля.