«Москвич-3» появился в такси

Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин в беседе с РИА Новости заявил, что городские кроссоверы «Москвич-3» уже появились в такси.

«Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей «Москвич 3», и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов», — отметил он.

По словам Пронина, «Москвич» продолжает вести переговоры по поставкам авто с крупными агрегаторами такси и каршеринга. Кроме того, в январе текущего года концерн передал пять электромобилей Министерству здравоохранения Москвы и еще несколько машин — «Мосгорстройнадзору».

Ранее стало известно, что завод «Москвич» в присутствии Мэра Москвы Сергея Собянина подписал крупнейший в мире контракт на поставку 2 тыс. электромобилей «Москвич-3» в сервисы такси и каршеринга «Яндекс» в 2023 году.