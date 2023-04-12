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«Москвич-3» появился в такси

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Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин в беседе с РИА Новости заявил, что городские кроссоверы «Москвич-3» уже появились в такси.

«Мы уже передали в таксопарки 150 автомобилей «Москвич 3», и их уже можно увидеть в такси одного из крупнейших агрегаторов», — отметил он.

По словам Пронина, «Москвич» продолжает вести переговоры по поставкам авто с крупными агрегаторами такси и каршеринга. Кроме того, в январе текущего года концерн передал пять электромобилей Министерству здравоохранения Москвы и еще несколько машин — «Мосгорстройнадзору».

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Ранее стало известно, что завод «Москвич» в присутствии Мэра Москвы Сергея Собянина подписал крупнейший в мире контракт на поставку 2 тыс. электромобилей «Москвич-3» в сервисы такси и каршеринга «Яндекс» в 2023 году.

До этого автодилер «Петровский» в Москве и Санкт-Петербурге сообщил, что россияне чаще пересаживаются на «Москвич» с Renault и Lada.

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