В Благовещенске водителя арестовали на пять суток за громкий выхлоп автомобиля

Благовещенский городской суд отправил под административный арест сроком на 5 суток жителя города, установившего на своем автомобиле шумную выхлопную систему. Об этом сообщает издание «Амур.Инфо» со ссылкой на заявление регионального управления ГИБДД.
Как рассказали в полиции, поздним вечером 9 апреля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Cresta, которым управлял 19-летний водитель. Правоохранители установили, что на транспортном средстве была установлена выхлопная система, не отвечающая государственному стандарту Российской Федерации. После проверки по базе выяснилось, что 6 дней назад на водителя уже составляли протокол и выдавали предписание устранить это нарушение, однако он его проигнорировал. В связи с этим инспекторы составили новый протокол, но уже по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», и сразу направили материалы в суд. В суде уже на следующий день вынесли постановление об административном аресте.
«С наступлением теплого времени года оживляются водители шумных автомобилей. Особенно активны такие автомобилисты в вечернее и ночное время, доставляя своими громкими авто неудобства горожанам. Чем руководствуются такие горе-водители, вряд ли поддается какому-либо объяснению. Теперь гражданину придется провести пять тихих дней в стенах изолятора временного содержания в селе Поярково Михайловского района», — говорится в сообщении полиции.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Мосгордума внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий штрафовать излишне шумных водителей от 5 до 30 тыс. рублей.