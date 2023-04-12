В Благовещенске водителя арестовали на пять суток за громкий выхлоп автомобиля

Как рассказали в полиции, поздним вечером 9 апреля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Toyota Cresta, которым управлял 19-летний водитель. Правоохранители установили, что на транспортном средстве была установлена выхлопная система, не отвечающая государственному стандарту Российской Федерации. После проверки по базе выяснилось, что 6 дней назад на водителя уже составляли протокол и выдавали предписание устранить это нарушение, однако он его проигнорировал. В связи с этим инспекторы составили новый протокол, но уже по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», и сразу направили материалы в суд. В суде уже на следующий день вынесли постановление об административном аресте.