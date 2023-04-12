Ferrari представила новую версию купе Roma

Ferrari представила вариант своего купе Roma с откидным верхом, которому, по сути, суждено постепенно отказаться от уходящего в отставку Portofino M. Производитель предлагает несколько вариантов цвета верха — темно-красный и черный.
Как и в стандартном купе, в Spider достаточно места только для двух взрослых. На заднем ряду едва хватает места для детей — и он все равно выглядит тесным. С другой стороны, в отличие от своего аналога с фиксированным верхом, у Spider, по крайней мере, есть порядочность, чтобы предложить подголовники для тех, кто втиснут сзади.
С технической точки зрения между Roma с откидным верхом и стационарным верхом нет никакой разницы. Оба оснащены 3,9-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 620 л.с. и крутящим моментом 760 Нм. Трансмиссия — восьмиступенчатая DCT. При весе 1556 кг Spider весит на 84 кг больше, чем купе. С места до 100 км/ч он разгоняется всего за 3,4 секунды.