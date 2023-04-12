Ferrari представила новую версию купе Roma

Как и в стандартном купе, в Spider достаточно места только для двух взрослых. На заднем ряду едва хватает места для детей — и он все равно выглядит тесным. С другой стороны, в отличие от своего аналога с фиксированным верхом, у Spider, по крайней мере, есть порядочность, чтобы предложить подголовники для тех, кто втиснут сзади.