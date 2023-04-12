Логотип BMW назван самым узнаваемым среди автомобильных брендов

Согласно недавнему исследованию American Trucks, половина опрошенных американцев считают, что у Tesla лучший логотип среди крупных автопроизводителей. Логотип компании занял третье место, уступив BMW (61%) и Audi (51%), обогнав Toyota (46%) и Honda (44%), сообщает Autoevolution.

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У Tesla один из самых узнаваемых и любимых логотипов среди крупных автопроизводителей. Несмотря на то, что это относительно новый бренд, он стал более узнаваем, чем логотипы опытных автопроизводителей. При этом, в отличие от других компаний, Tesla не тратит огромные суммы на рекламу, отмечают в исследовании. Эксперты также связывают узнаваемость значка с тем, что он выполнен в минималистичном стиле.

Кроме того, в ходе опроса респондентов попросили нарисовать логотип автопроизводителей по памяти. Здесь они были менее точны в изображении бренда Tesla по сравнению с другими автомобильными компаниями. Самыми запоминающимися марками в автомобильной промышленности стали BMW, Subaru и Nissan. За ними следуют бренды Ford, Kia и Chevrolet. Интересно отметить, что на большинстве рисунков был изображён старый логотип Kia.