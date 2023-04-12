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Гендиректор «Москвича» заявил о неизбежности роста цен на эти машины

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О неизбежности роста цен на автомобили «Москвич» в беседе с РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин. По его словам, стоимость машин этой марки сейчас более привлекательная, чем у конкурентов, однако увеличение цен все равно неизбежно.

Гендиректор «Москвича» заявил о неизбежности роста цен на эти машины
© РИА Новости

По его словам, сейчас стоимость автомобиля «Москвич 3» на «механике» начинается от 1,97 миллиона рублей, цена машин с автоматической коробкой передач стартует от 2,035 миллиона рублей. Электромобиль «Москвич 3е» при этом продается за 3,5 миллиона рублей. Пронин отметил, что эти цены ниже, чем у других автопроизводителей.

Однако стоимость «Москвичей» будет неизбежно повышаться, объяснил Пронин. На стоимость конечного продукта, по его словам, влияет логистика, таможенные пошлины, акцизы, система экстренного реагирования в авариях «Эра-Глонасс», утилизационный сбор и другие затраты предприятия.

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