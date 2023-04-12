Гендиректор «Москвича» заявил о неизбежности роста цен на эти машины

О неизбежности роста цен на автомобили «Москвич» в беседе с РИА Новости рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Пронин. По его словам, стоимость машин этой марки сейчас более привлекательная, чем у конкурентов, однако увеличение цен все равно неизбежно.

По его словам, сейчас стоимость автомобиля «Москвич 3» на «механике» начинается от 1,97 миллиона рублей, цена машин с автоматической коробкой передач стартует от 2,035 миллиона рублей. Электромобиль «Москвич 3е» при этом продается за 3,5 миллиона рублей. Пронин отметил, что эти цены ниже, чем у других автопроизводителей.