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АвтоВАЗ может вернуть в строй Lada Granta в кузове хэтчбек

На АвтоВАЗе рассматривают вариант возвращения в модельный ряд Lada хэтчбека Granta. Об этом сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ". "Пятидверка" якобы может снова встать на конвейер тольяттинского автозавода весной 2024 года.

АвтоВАЗ может вернуть в строй Lada Granta в кузове хэтчбек
© Пресс-служба АвтоВАЗа

Редакции "Российской газеты" в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что на данном этапе вся информация может быть отнесена к категории слухов, но возвращения хэтчбека Lada Granta всё-таки допускают, уточняя, что решение будет приниматься исключительно на основании спроса.

В настоящее время семейство Lada Granta выпускается в кузовах типа седан, лифтбек и универсал. Хэтчбек на конвейере после долгого простоя АвтоВАЗа из-за отсутствия комплектующих в 2022 году так и не появился. Не было его и в планах на этот год.

Пока "Гранты" собирают с единственным силовым агрегатом - 90-сильным 8-клапанным мотором 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП. Во второй половине года могут начаться продажи модели с 16-клапанным двигателем на 106 л.с.

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