АвтоВАЗ может вернуть в строй Lada Granta в кузове хэтчбек

На АвтоВАЗе рассматривают вариант возвращения в модельный ряд Lada хэтчбека Granta. Об этом сообщает группа "Нетипичный АвтоВАЗ". "Пятидверка" якобы может снова встать на конвейер тольяттинского автозавода весной 2024 года.

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Редакции "Российской газеты" в пресс-службе АвтоВАЗа сообщили, что на данном этапе вся информация может быть отнесена к категории слухов, но возвращения хэтчбека Lada Granta всё-таки допускают, уточняя, что решение будет приниматься исключительно на основании спроса.

В настоящее время семейство Lada Granta выпускается в кузовах типа седан, лифтбек и универсал. Хэтчбек на конвейере после долгого простоя АвтоВАЗа из-за отсутствия комплектующих в 2022 году так и не появился. Не было его и в планах на этот год.