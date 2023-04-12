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Гендиректор «Москвича» рассказал о значении цифр в названии машин

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Генеральный директор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин, рассказал в интервью РИА Новости, что цифры в названии машин бренда являются цифровыми кодами, которые соответствуют современной международной классификации.

Пронин отметил, эти цифры говорят о размере транспортного средства, а также его старшинстве в семействе бренда. Например, «Москвич 3» — это среднее авто, а машины, которые будут больше или меньше по размеру, получат соответствующие цифры.

Гендиректор «Москвича» рассказал о значении цифр в названии машин

По его словам, в зависимости от модификации машины коды могут содержать и дополнительные буквенные индексы. Так, например, в случае с «Москвич 3е», буква «е» говорит о том, что это электромобиль.

Напомним, что автозавод «Москвич» был открыт на площадке бывшего завода «Рено Россия», переданного правительству Москвы французским автоконцерном Renault после прекращения его работы в России в прошлом году. Продажи начались в январе. В сегодняшний момент их можно купить в 25 городах.

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