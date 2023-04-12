В России появились новые седаны Chevrolet Nexia за 1,4 млн рублей
В России появились новые седаны Chevrolet Nexia из Казахстана. Как выяснила «Российская газета», за седан 2023 года дилер просит 1 399 000 рублей, а со скидкой он обойдется в 1 279 000 рублей.
Седаны оснащены атмосферным бензиновым двигателем на 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил и 134 Нм крутящего момента, который работает в паре с автоматической коробкой передач.
В автомобиле есть фронтальные подушки безопасности, противотуманные фары, бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники, мультируль, а также электропривод боковых зеркал.