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В России появились новые седаны Chevrolet Nexia за 1,4 млн рублей

В России появились новые седаны Chevrolet Nexia из Казахстана. Как выяснила «Российская газета», за седан 2023 года дилер просит 1 399 000 рублей, а со скидкой он обойдется в 1 279 000 рублей.

В России появились новые седаны Chevrolet Nexia за 1,4 млн рублей
© ПроКроссовер.ру

Седаны оснащены атмосферным бензиновым двигателем на 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил и 134 Нм крутящего момента, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

В автомобиле есть фронтальные подушки безопасности, противотуманные фары, бортовой компьютер, кондиционер, электростеклоподъемники, мультируль, а также электропривод боковых зеркал.

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