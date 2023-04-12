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Названа гарантия автомобиля «Москвич»

Гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал о гарантии на автомобили отечественного бренда «Москвич». По его словам, она составляет три года или 100 тысяч километров пробега, передает РИА Новости.

Названа гарантия автомобиля «Москвич»
© globallookpress.com

Речь идет о городском кроссовере «Москвич 3» и электромобиле «Москвич 3е». Первую модель можно приобрести за 1,97 миллиона рублей, вторую — за 3,5 миллиона рублей.

В сентябре начнутся продажи седана «Москвич 6». Бренд планирует также приступить к производству еще одного кроссовера, однако информации о названии новинки и дате старта выпуска нет.

Напомним, что автозавод «Москвич» находится на территории бывшего завода «Рено Россия». Он был ранее передан правительству Москвы в 2022 году. До этого собственником был французский автоконцерн Renault.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что автозавод «Москвич» в ближайшие два года разработает электромобиль на отечественной платформе. Он пояснил, что руководство производственной площадки поставило задачу разработать электрокар на собственной платформе.

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