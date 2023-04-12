Выпуск седанов "Москвич 6" начнется в июле-августе, продажа - в сентябре

Выпуск седанов "Москвич 6" начнется в июле-августе 2023 года
Серийное производство автомобилей «Москвич 6» планируется начать в июле-августе 2023 года. Об этом РИА Новости сообщил гендиректор автозавода «Москвич» Дмитрий Пронин.
«Недавно мы показали, как будет выглядеть первый седан в нашей линейке – «Москвич 6». Мы начнем его производить в июле-августе этого года, а старт продаж планируем на сентябрь», — сказал Пронин.
Презентация нового автомобиля состоялась в рамках посещения завода «Москвич» мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Москвич 6» предназначен для ежедневных городских поездок. Автомобиль снабжен цифровой приборной панелью, электроприводом крышки багажника, камерами кругового обзора. Габаритная длина нового седана — 4,78 м, ширина 1,82 м, высота — около 1,5 м и колесная база — 2,77 м.