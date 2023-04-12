FAW официально объявил цены на лифтбек B70 и кроссовер Т55 в России

FAW приступает к официальным продажам в России двух новых моделей - Bestune B70 и Bestune T55. Первые автомобили уже появляются в салонах официальных дилеров.

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Лифтбек Bestune B70 предлагается в четырех комплектациях. Первая - 1,5Т АТ Enjoyment. В этой версии автомобиль оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT). Также предусмотрены светодиодные фары, приветственный свет с проекцией логотипа, двухцветные многоспицевые легкосплавные диски (R18), кожаная обивка сидений, отделка руля кожей, электростеклоподъемники, электрическая регулировка зеркал заднего вида, панорамный открывающийся люк, 12,3-дюймовый полноцветный экран высокого разрешения, 6 динамиков акустической системы.

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Помимо этого, уже базовая комплектация включает широкий набор систем безопасности: ESP, ABS, EBD, системы помощи при торможении с электронным управлением (ВА) и при трогании на подъеме (HAC), противобуксовочную систему (TCS), интеллектуальную сигнализацию давления в шинах (TMPS), задние датчики парковки.

В машине также есть круиз-контроль, система бесключевого доступа, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, электрическая регулировка сиденья водителя с системой запоминания настроек и автоматическим смещением при посадке в автомобиль. Рекомендованная розничная цена на Bestune B70 в данной комплектации составляет 2 328 000 рублей.

Пресс-служба FAW

Вторая комплектация - 1,5Т АТ Exclusive. В этой версии автомобиль оборудован такими же двигателем и коробкой передач. В дополнение к упомянутым опциям машина получает цифровую приборную панель с 7-дюймовым ЖК-дисплеем, электронный рычаг переключения передач, оснащение заднего центрального подлокотника подстаканниками, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 и систему управления голосом. Цена - 2 437 000 рублей.

Автомобили в комплектации 2,0Т AT Smart имеют более мощный 2-литровый бензиновый двигатель (217 л.с.), который сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN. Помимо уже перечисленных опций, комплектация включает "атмосферную" подсветку салона, датчики дождя и света, адаптивный круиз-контроль. Безопасность обеспечивает широкий набор электронных помощников. Это системы предупреждения о лобовом столкновении (FCW), автоматического аварийного торможения (АЕВ), предупреждения о сходе с полосы движения и удержания автомобиля на ней (LDW, LKA), мониторинга слепых зон, а также ассистент смены полосы движения (LCDA), ассистент движения в пробках (TJA) и функция интеллектуального управления фарами (IHC). Цена - 2 682 000 рублей.

В топовой комплектации 2,0Т AT Control, помимо прочего, Bestune B70 получает затемненные задние стекла, передние и задние боковые подушки безопасности, электропривод багажника, беспроводную зарядку мобильного телефона. Цена - 2 779 000 рублей.

Пресс-служба FAW

Новый компактный кроссовер FAW Bestune T55 представлен в России в двух комплектациях. Автомобили в обеих версиях оснащаются бензиновым турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 160 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT).

Уже в комплектации Beyond AT машина получает люк с электроприводом, светодиодные фары, цифровую приборную панель и 12,3-дюймовый центральный экран, а также электрическую регулировку и подогрев боковых зеркал, отделку кожей сидений и руля. Цена - 2 289 000 рублей.

Пресс-служба FAW

Комплектация Transcend АТ дополнительно предусматривает такие опции, как панорамный люк, датчики света и дождя, складывание боковых зеркал, водительское сиденье с электроприводом, обогрев передних сидений, электронное переключение передач, система предупреждения о лобовом столкновении, беспроводная зарядка, система кругового обзора 360. Цена - 2 372 000 рублей.

FAW Bestune B70 нового поколения представляет из себя комфортный лифтбек D-класса, габариты автомобиля (длина, ширина, высота) - 4810 х 1840 х 1455 мм, колесная база - 2800 мм. FAW Bestune T55 - кроссовер класса C-SUV, который по размерам чуть меньше продаваемого сейчас кроссовера Bestune T77. Габариты машины (длина, ширина, высота) - 4437 х 1850 х 1625 мм, колесная база - 2650 мм.