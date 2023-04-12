Мужчины в России чаще покупают в кредит седаны, женщины - кроссоверы

В России 47% мужчин покупают в кредит седаны, а еще 36% — кроссоверы. Об этом свидетельствует отчет (есть у «Газеты.Ru») по автокредитованию банка ВТБ за январь-март 2023 года. Согласно анализу банка, 45% женщин покупают кроссоверы и лишь 40% — седаны.

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«За счет своей динамичности и маневренности мужчин больше привлекают седаны. Женщины же предпочитают кроссоверы, так как они обладают высокой посадкой, практичностью и могут использоваться как семейный автомобиль», — сказал по этому поводу начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

В I квартале 2023 года у заемщиков обоих полов пользовались наибольшей популярностью автомобили Lada: средства на покупку таких машин получили каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина.

В топ-5 наиболее популярных брендов среди мужчин также входят Kia, Hyundai, Omoda и Haval.