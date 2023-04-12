В Россию привезли новый седан Chevrolet

У одного из российских автодилеров появились новые седаны Chevrolet Nexia за 1 399 000 рублей. Об этом рассказала «Российская газета».

Появившиеся в продаже автомобили — 2023 года выпуска. Их собирают в Казахстане.

Авто оснащены автоматической коробкой передач и бензиновым мотором 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил.

По данным «Российской газеты», благодаря скидочным программам цену Chevrolet Nexia можно снизить до 1 279 000 рублей.

«РГ» отмечает, что ранее в России продавались три модели Chevrolet — седаны Cobalt и Nexia, а также хэтчбек Spark. В марте 2022 года на фоне украинского кризиса поставки этих авто прекратились.

В конце марта в России начали продавать японский гибрид Toyota Prius нового поколения, представленный в ноябре 2022 года. Машина появилась в дальневосточных автосалонах — они привозят авто из Японии под заказ.

У машины двухлитровый мотор на 152 лошадиные силы. Разогнаться до ста километров в час авто может за 7,2 секунды, максимальная скорость — 180 километров в час.