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39 минут назад

В Россию привезли новый седан Chevrolet

Мария Иванова

У одного из российских автодилеров появились новые седаны Chevrolet Nexia за 1 399 000 рублей. Об этом рассказала «Российская газета».

Появившиеся в продаже автомобили — 2023 года выпуска. Их собирают в Казахстане.

Авто оснащены автоматической коробкой передач и бензиновым мотором 1,5 литра мощностью 106 лошадиных сил.

По данным «Российской газеты», благодаря скидочным программам цену Chevrolet Nexia можно снизить до 1 279 000 рублей.

Описано будущее цен на автомобили в России

«РГ» отмечает, что ранее в России продавались три модели Chevrolet — седаны Cobalt и Nexia, а также хэтчбек Spark. В марте 2022 года на фоне украинского кризиса поставки этих авто прекратились.

В конце марта в России начали продавать японский гибрид Toyota Prius нового поколения, представленный в ноябре 2022 года. Машина появилась в дальневосточных автосалонах — они привозят авто из Японии под заказ.

У машины двухлитровый мотор на 152 лошадиные силы. Разогнаться до ста километров в час авто может за 7,2 секунды, максимальная скорость — 180 километров в час.

Стоимость Toyota Prius составляет от 3,2 миллиона до четырех миллионов рублей.

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