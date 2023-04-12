Представлен 748-сильный гибридный кроссовер BMW XM Label Red

Компания BMW представила 748-сильный кроссовер XM Label Red.

Фото: © BMW © BMW

От обычного XM он отличается декором кузова и салона, а также динамическими характеристиками. Так, на разгон до 100 километров в час XM Label Red тратит 3,8 секунды вместо прежних 4,3, а максимальная скорость с пакетом M Driver’s отныне составляет 290 километров в час, как у рестайлинговых X5 M / X6 M Competition. Кроссовер выйдет ограниченной серией из 500 экземпляров. Основными рынками для него называют Китай, США и Ближний Восток.

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Вседорожник BMW XM выделяется своей неординарностью даже на фоне эпатажной «семёрки». Но покупателям такой дизайн нравится, поэтому в гамму добавлен ещё более экстравагантный XM Label Red. Его тираж ограничен 500 штуками. А основными рынками названы Китай, США и Ближний Восток — там приём заказов откроют уже в конце апреля. Отличаться от обычных XM «лейбл-реды» будут окрасом кузова BMW Individual Frozen Carbon Black с акцентами Toronto Red (можно заменить на чёрные), красными шильдиками и особой цветовой схемой салона.

BMW

При этом двигатель у XM Label Red тот же, что и у обычного XM — «битурбовосьмёрка» S68 объёмом 4,4 литра. Здесь она выдаёт 585 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента, хотя на стандартных машинах будет всего 489 сил и 650 Нм. Суммарная отдача гибридной системы — 748 сил и 1000 Нм вместо прежних 653 сил и 800 Нм. До ста кроссовер разгоняется два 3,8 секунды (было 4,3 с), то есть на уровне X5 M / X6 M Competition. Максимальная скорость — 250 километров в час «в базе» либо 290 с пакетом M Driver’s (+20 км/ч по сравнению со стандартным XM).

BMW

Тяговая батарея на XM Label Red тоже прежняя — номинальной ёмкостью 29,5 киловатт-часа. Но запас хода на электричестве чуть меньше: 75—83 километра, а не 82—88. Полный привод M xDrive идёт с активным задним дифференциалом и режимом 4WD Sand, разработанным специально для езды по песчаным дюнам. В подвеске используются адаптивные стойки и электромеханические стабилизаторы. Тормоза — M Sport с шестипоршневыми суппортами на передней оси. За отменный звук отвечает спортивная выхлопная система с бесступенчатой регулировкой клапанов.

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