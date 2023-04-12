Суд отказался арестовать активы Volkswagen по второму иску ГАЗа на 28,4 млрд рублей

Арбитражный суд Нижегородской области отказал во введении обеспечительных мер в рамках второго иска ООО «Автомобильный завод ГАЗ» к Volkswagen AG. Информация об этом появилась в карточке соответствующего арбитражного дела.
«Отказать в обеспечении», — говорится в сообщении суда.
Согласно статье 91 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в качестве обеспечительных мер предусмотрено в том числе наложение ареста на денежные средства и другое имущество ответчика, запрещение ответчику совершать определенные действия в отношении предмета спора.
О том, что ГАЗ подал второй иск против Volkswagen AG, стало известно 10 апреля. Согласно карточке дела, сумма исковых требований по нему составляет 24,8 млрд рублей.