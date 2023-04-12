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«Хоккейная» Lada Niva Travel: известна стоимость

Компания АвтоВАЗ объявила цену внедорожника Lada Niva Travel в «хоккейной» версии KHL.

Объявлена цена специальной версии Lada Niva Travel
© © Пресс-служба АвтоВАЗа

Специальное исполнение для любителей хоккея, как описывает его производитель, оценено в 1 292 500 рублей — на 25 тысяч рублей дороже комплектации Luxe с off-road пакетом, на базе которой оно создано. Внедорожник с приставкой KHL, отсылающей к Континентальной хоккейной лиге, отличился от обычной «Нивы» набором аксессуаров — от коврика для багажника до брендированной термокружки.

«Хоккейная» Lada Niva Travel предлагается с ковриками в салон и багажник, сумкой-органайзером, фартуком ковра багажника, защищающем от грязи при погрузке, а также рюкзаком и термокружкой с логотипами спецсерии.

В основе Niva Travel KHL — исполнение Luxe c подогревом передних сидений и лобового стекла, камерой заднего вида с омывателем, кондиционером, парктроником и штатной мультимедийной системой. Внедорожный пакет состоит из шноркеля и легкосплавных колес цвета «антрацит», обутых в покрышки All-Terrain.

Пресс-служба АвтоВАЗа
Пресс-служба АвтоВАЗа

Двигатель стандартный для «Нивы» — это 1,7-литровый «атмосферник» мощностью 80 лошадиных сил, который сочетается с «механикой» и полным приводом. Напомним, самая дешевая Niva Travel в комплектации Classic на сегодняшний день оценивается в 1 014 900 рублей.

Между тем АвтоВАЗ испытывает автомобили Lada с российской ABS. Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel привезли в Якутию, чтобы продолжить тесты при минусовой температуре. Теперь предстоит проверка сухим асфальтом и смешанными покрытиями.

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