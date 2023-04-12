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2 часа назад

Импортные иномарки подорожали в России на 10% из-за падения рубля

Никита Бородкин

Автодилеры и частные продавцы, поставляющие автомобили из-за границы, повысили цены на машины на 10%. Как сообщает «Газета.ru», на ситуацию повлияла сильная волатильность курса рубля весной этого года.

Импортные иномарки подорожали в России на 10% из-за падения рубля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отметил директор отдела розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Ренат Тюктеев, рост курса валют к рублю оказывает прямое влияние на динамику цен, особенно в секторе параллельного импорта. По этой причине за последние две недели они выросли на 10%.

Схожим образом ситуацию оценил и основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов. По его словам, привезенные из-за границы авто выросли в цене пропорционально снижению курса рубля.

«Причем и те, которые уже находятся в России, потому что если их продать дешевле, то новые закупить уже не получится», — подчеркнул он.

Напомним, что в последний месяц российская валюта ослабла по отношению к американскому доллару почти на 10%. 1 марта стоимость доллара составляла 74,9 рублей, а уже 11 апреля она составила 82,2 рубля за доллар.

Автоновости,Дмитрий Рогов,Авилон,
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