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В России стали покупать больше грузовых автомобилей

Лидерство в сегменте грузовых автомобилей сохраняет «КамАЗ», но его доля на рынке снизилась с 40% до 25%. Остальные лидеры рынка принадлежат Китаю.

В России стали больше покупать грузовых автомобилей
© BFM.RU

Продажи грузовиков в России в первом квартале выросли более чем на 20% по сравнению с прошлым годом: было продано почти 27 тысяч автомобилей.

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Лидерство в сегменте грузовых автомобилей сохраняет «КамАЗ», но его доля на рынке снизилась с 40% до 25%. Остальные лидеры рынка — китайские компании. Среди них Sitrak занимает более 15%, Shacman — почти 14%, а также FAW и Howo.

О причинах роста продаж рассуждает автоэксперт Алексей Кованов.

«Нельзя связать то, что сейчас происходит на рынке, исключительно с низкой базой 2022, и это отличный показатель и по отношению к 2021 году, который продавцы грузовой техники считали очень удачным. В 2021 году в месяц продавалось примерно 8-8,5 тысячи новых грузовиков, а в марте 2023 мы видим результат на уровне 11 и даже более тысяч, то есть это действительно прекрасный показатель, который можно объяснить несколькими моментами.

Накопился некоторый отложенный спрос, потому что в 2020 году перевозчики не обновляли свои автопарки, в 2021-м ситуация начала налаживаться, как пришел 2022-й, когда тоже практически никто ничего не покупал, а грузовая техника — это такая вещь, что, если человек может отложить покупку нового автомобиля для себя, жены, семьи и ездить на старом, то коммерческий транспорт — это другая история. Чем старше становится грузовик, тем больше он требует денег на ремонт, обслуживание, техника выходит из строя, при определенных пробегах ее списывают, в любом случае обновлять автопарки нужно.

У нас торговля вполне жива, маркетплейсы также активно существуют, дороги и дома также строятся, для всего этого нужна техника, поэтому перевозчики, хотят они этого или нет, технику покупают».

О причинах снижения доли «КамАЗа» рассуждает президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин:

«Много лет многие перевозчики жалуются на качество «КамАЗов», хотя мы во всех международных соревнованиях выигрывали. Сейчас от «КамАЗа» остался только бренд, двигатель, коробка, мосты и подвеска иностранные. Может быть, с одной стороны, должно быть качество, но сама сборка в данном случае не на очень высоком уровне. Если же производят с российскими двигателями, то через 5-10 тысяч километров машина просто встает на ремонт, если иномарку я взял, того же самого китайца, я могу как минимум на год про него забыть, только обслуживать — масло менять, колодки и так далее. С «КамАЗом» месяца не проходит, ты уже начинаешь ее подделывать, ремонтировать, а если я вкладываю такие колоссальные деньги в этот автомобиль, я хочу, чтобы он у меня работал как минимум год без ремонтов, чтобы мои вложения первоначальные быстрее начали окупаться, из-за этого у перевозчиков, особенно дальнемагистральных, «КамАЗ» не особо пользуется спросом».

Участники рынка отмечают, что при этом «КамАЗ» не всегда доступен на рынке, поскольку большое количество грузовиков марки поставляется по госконтрактам.

По данным «Авито Авто», средняя цена в марте на новые грузовые машины на российском рынке превысила 9 млн рублей.

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