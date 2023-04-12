В России стали больше покупать грузовых автомобилей

«Много лет многие перевозчики жалуются на качество «КамАЗов», хотя мы во всех международных соревнованиях выигрывали. Сейчас от «КамАЗа» остался только бренд, двигатель, коробка, мосты и подвеска иностранные. Может быть, с одной стороны, должно быть качество, но сама сборка в данном случае не на очень высоком уровне. Если же производят с российскими двигателями, то через 5-10 тысяч километров машина просто встает на ремонт, если иномарку я взял, того же самого китайца, я могу как минимум на год про него забыть, только обслуживать — масло менять, колодки и так далее. С «КамАЗом» месяца не проходит, ты уже начинаешь ее подделывать, ремонтировать, а если я вкладываю такие колоссальные деньги в этот автомобиль, я хочу, чтобы он у меня работал как минимум год без ремонтов, чтобы мои вложения первоначальные быстрее начали окупаться, из-за этого у перевозчиков, особенно дальнемагистральных, «КамАЗ» не особо пользуется спросом».