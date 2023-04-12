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Эксперты дали водителям три совета по борьбе с коррозией автомобиля после зимы

Эксперты, опрошенные автомобильным порталом Tarantas News дали водителям три дельных совета, чтобы избежать ржавчины на кузове автомобиля после зимы.

Эксперты назвали способы избавиться от коррозии на автомобиле после зимы
© ТАСС/Егор Алеев

По словам экспертов, с наступлением весны характерны резкие перепады температур, что может привести к риску появления коррозии на кузове автомобиля. Осевшие на машине реагенты, соли и грязь представляют угрозу для лакокрасочного покрытия. Появившиеся в антикоррозийном слое микротрещины прогрессируют при замерзании и оттаивании влаги. Для сохранения кузова автомобиля от ржавчины необходимо использовать специальные антикоррозийные материалы, которые приостанавливают и предотвращают дальнейшее развитие коррозии. Удалять очаги коррозии предпочтительно в теплое время года.

Во-первых, защитить автомобиль от коррозии поможет мойка автомобиля. Делать это лучше при плюсовой температуре. Необходимо хорошо промывать арки колес, так как на них оседает грязь и реагенты. Чтобы влага испарилась из салона автомобиля, то сразу после мойки эксперты рекомендуют открыть все двери.

Во-вторых, после мытья машины необходимо наносить на кузов автомобильный воск. Небольшие сколы или отверстия в краске со временем приводят к появлению открытого металла, что также потом приведет к появлению коррозии. Автомобильный воск будет отталкивать воду и не позволит железу ржаветь.

В-третьих, желательно раз в год проводить антикоррозийную обработку автомобиля в теплое время года. Сейчас можно купить большое количество антикоррозийных материалов. Это консерванты коррозии, преобразователи, материалы для скрытых полостей, средства для защиты мотора и коробки передач, подвески и трубок кондиционера.

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