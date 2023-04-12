Эксперты назвали способы избавиться от коррозии на автомобиле после зимы

Эксперты, опрошенные автомобильным порталом Tarantas News дали водителям три дельных совета, чтобы избежать ржавчины на кузове автомобиля после зимы.

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По словам экспертов, с наступлением весны характерны резкие перепады температур, что может привести к риску появления коррозии на кузове автомобиля. Осевшие на машине реагенты, соли и грязь представляют угрозу для лакокрасочного покрытия. Появившиеся в антикоррозийном слое микротрещины прогрессируют при замерзании и оттаивании влаги. Для сохранения кузова автомобиля от ржавчины необходимо использовать специальные антикоррозийные материалы, которые приостанавливают и предотвращают дальнейшее развитие коррозии. Удалять очаги коррозии предпочтительно в теплое время года.

Во-первых, защитить автомобиль от коррозии поможет мойка автомобиля. Делать это лучше при плюсовой температуре. Необходимо хорошо промывать арки колес, так как на них оседает грязь и реагенты. Чтобы влага испарилась из салона автомобиля, то сразу после мойки эксперты рекомендуют открыть все двери.

Во-вторых, после мытья машины необходимо наносить на кузов автомобильный воск. Небольшие сколы или отверстия в краске со временем приводят к появлению открытого металла, что также потом приведет к появлению коррозии. Автомобильный воск будет отталкивать воду и не позволит железу ржаветь.